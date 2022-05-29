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Трамп указал на укрепившийся до «исторического максимума» рубль

Источник:
РИА Новости
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Фото: © The White House

Рубль сейчас сильнее, чем когда-либо, заявил экс-президент США Дональд Трамп, выступая на митинге своих сторонников в штате Вайоминг. Он отметил, что при нем такого бы не было.

«Рубль — на исторических максимумах, потому что цены на нефть сейчас так высоки — выше, чем когда-либо <...> Россия зарабатывает целое состояние, продавая нефть по этим ценам, и они сейчас принимают только рубли, только эту валюту. И вы останетесь без долларов, вы останетесь без ничего», — цитирует РИА Новости Трампа.

По его словам, спецоперацию на Украине якобы могла бы остановить нефть по 30-40 долларов за баррель.

Трамп поставил себе в заслугу достижение энергетической независимости и выразил мнение, что, останься он во власти, США по объемам нефтедобычи превзошли бы Россию и Саудовскую Аравию.

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Экономика #Деньги
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