Макрон и Шольц призвали Путина отпустить пленных с «Азовстали»

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц призвали президента России Владимира Путина освободить из плена порядка 2,5 тысяч украинских военных, сдавшихся с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, сообщает пресс-служба кабмина ФРГ.

Российский президент рассказал собеседникам о ходе военной операции на Украине, «отметив, что Вооруженные силы России строго соблюдают нормы международного гуманитарного права», говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Шольц и Макрон позитивно восприняли «приверженность президента России к обращению с пленными согласно гуманитарному международному праву, в особенности Женевской конвенции». К пленным обеспечат доступ представителей Международного комитета Красного Креста, добавили в пресс-служба кабмина Германии

Телефонный разговор прошел днем 28 мая по инициативе Франции и Германии. Шольц и Макрон призвали Путина к прекращению огня на Украине и прямым переговорам с президентом страны Владимиром Зеленским.

Минобороны России 20 мая заявило, что территория «Азовстали» «полностью освобождена». Всего в плен сдалось 2439 украинских военных, в том числе сотни бойцов полка «Азов» (запрещен в России и признан экстремистским).