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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Макрон и Шольц призвали Путина отпустить пленных с «Азовстали»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц призвали президента России Владимира Путина освободить из плена порядка 2,5 тысяч украинских военных, сдавшихся с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, сообщает пресс-служба кабмина ФРГ.

Российский президент рассказал собеседникам о ходе военной операции на Украине, «отметив, что Вооруженные силы России строго соблюдают нормы международного гуманитарного права», говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Шольц и Макрон позитивно восприняли «приверженность президента России к обращению с пленными согласно гуманитарному международному праву, в особенности Женевской конвенции». К пленным обеспечат доступ представителей Международного комитета Красного Креста, добавили в пресс-служба кабмина Германии

Телефонный разговор прошел днем 28 мая по инициативе Франции и Германии. Шольц и Макрон призвали Путина к прекращению огня на Украине и прямым переговорам с президентом страны Владимиром Зеленским.

Минобороны России 20 мая заявило, что территория «Азовстали» «полностью освобождена». Всего в плен сдалось 2439 украинских военных, в том числе сотни бойцов полка «Азов» (запрещен в России и признан экстремистским).

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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Топ комментариев

ponhik78

То есть Макрон и Шольц позвонили Путину, но куда-то там просится всё равно Путин? Я просто не знаю как...

ponhik78

А почему они Зеленского не призывают наших пленных освободить?

Uynachalnica

Напрасными надеждами себя тешат.

Alhazred

Ну есть такое. Я тут с 2009-го. Но все же не думаю, что это одно лицо. Максик был ваще оголтелый и довольно...