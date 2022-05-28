Запад посчитал рубль самой сильной валютой мира

Российский рубль в 2022 году является самой сильной и эффективной валютой в мире, признали эксперты американского телеканала CBS.

После того, как курс рубля упал ниже одного цента США на фоне быстрых и жестких экономических санкций, российская валюта совершила неожиданный поворот и подорожала по отношению к доллару на 40%.

Страна под международными санкциями обычно сталкивается с бегством инвесторов и постоянным оттоком капитала, что приводит к падению валюты. Однако Россия предприняла эффективные меры для стабилизации.

Так, с конца марта импортеры газа начали выполнять требование Москвы о его оплате в рублях. Кроме этого, Банк России установил жесткий контроль за оттоком капитала.

Как отмечает телеканал, сейчас Россия получает от экспорта энергоносителей около 20 миллиардов долларов в месяц. Падение объемов экспорта, которое вызвано эмбарго и санкциями, полностью перекрылось ростом цен на сырье.

Однако ситуация далека от стабильной, Центробанку нельзя допустить ослабления контроля. «Во время предыдущих кризисов 200 миллиардов долларов покинули страну за считанные месяцы», — подчеркнул один из американских экспертов.