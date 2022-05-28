НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Запад посчитал рубль самой сильной валютой мира

Источник:
Sibnet.ru
367 12
Фото: © пресс-служба Госдумы

Российский рубль в 2022 году является самой сильной и эффективной валютой в мире, признали эксперты американского телеканала CBS.

После того, как курс рубля упал ниже одного цента США на фоне быстрых и жестких экономических санкций, российская валюта совершила неожиданный поворот и подорожала по отношению к доллару на 40%.

Страна под международными санкциями обычно сталкивается с бегством инвесторов и постоянным оттоком капитала, что приводит к падению валюты. Однако Россия предприняла эффективные меры для стабилизации.

Так, с конца марта импортеры газа начали выполнять требование Москвы о его оплате в рублях. Кроме этого, Банк России установил жесткий контроль за оттоком капитала.

Как отмечает телеканал, сейчас Россия получает от экспорта энергоносителей около 20 миллиардов долларов в месяц. Падение объемов экспорта, которое вызвано эмбарго и санкциями, полностью перекрылось ростом цен на сырье.

Однако ситуация далека от стабильной, Центробанку нельзя допустить ослабления контроля. «Во время предыдущих кризисов 200 миллиардов долларов покинули страну за считанные месяцы», — подчеркнул один из американских экспертов.

Еще по теме
Сбербанк снизит ставки по кредитам и ипотеке
Ученые назвали равновесный курс рубля
Российским олигархам предложат «откупиться» от санкций
Доллар и евро резко подорожали
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
World of Tanks ввел «санкции» против российских игроков
S.T.A.L.K.E.R. получит мод с новой графикой
Путин пошутил о своей вине в экономических проблемах Запада
Появилась информация о ценах «ободранных» Lada
Обсуждение (12)
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Топ комментариев

Иркут 69

За культуру спрятался, шельма... 😕

cre

Сейчас и остальные страны запретят к себе полёты этим самолётам без международных документов.

VALGOR

Только массовые расстрелы спасут родину!(с)

kygear

Можно будет им продать за рубли фуражное зерно с украины.И все будут довольны.