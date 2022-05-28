Путин отменил возрастной предел для контрактников

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон исключает возрастной предел для граждан трудоспособного возраста, при котором им предоставляется право заключать первый контракт о прохождении военной службы.

В пояснительной записке к законопроекту указывалось, что для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты, которыми становятся к 40-45 годам.

В настоящее время предусмотрено, что первый контракт о прохождении военной службы вправе заключить граждане в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранные граждане — в возрасте от 18 до 30 лет.

Реализация закона будет способствовать привлечению специалистов востребованных специальностей на военную службу по контракту.