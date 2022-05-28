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Марсоход отправил на Землю таинственные звуки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Марсоход Perseverance прислал астрономам несколько часов аудиозаписи, сделанной на Красной планете. Ученые нашли на ней загадочные звуки.

Запись выполнялась с помощью двух чувствительных микрофонов, установленных на его борту для получения данных о марсианской атмосфере, пишет портал Phys.org. Продолжительность присланного файла — около пяти часов.

В целом звуки на Марсе очень тихие, в среднем примерно на 20 децибел ниже, чем на Земле. Естественных шумов на Красной планете очень мало, в основном на записи звуки ветра.

Однако после расшифровки всех данных ученые обнаружили странности. Оказалось, что природу некоторых звуков невозможно установить — они слишком аномальные.

Кроме этого, марсианский ветер показал себя очень переменчивым — мощные порывы могут сменяться штилем буквально за несколько секунд. Расчеты также показали, что высокочастотные звуки на Марсе распространяются быстрее, чем низкочастотные.

Астрономы отмечают, что Марс — единственное место в Солнечной системе, где наблюдается подобный звуковой феномен из-за уникальных свойств молекул углекислого газа, из которых состоит атмосфера.

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