Новосибирский музыкант выпустил первую песню из «космического» альбома

Музыкант из Новосибирска Олег Вишневский выпустил песню «От Марса до Сатурна». Одноименный альбом выйдет в конце лета, рассказал исполнитель Sibnet.ru.

«Это трек о пограничном состоянии или даже ощущении угасающих чувств. Во время перехода к чему-то большему или наоборот к равнодушию, герои трека продолжают наслаждаться остатками чувств и ускользающей нежностью», — сказал Вишневский о песне «От Марса до Сатурна».

Перед выходом трека музыкант выпустил короткометражку, которая стала предысторией песни. В ней герой путешествует в космическом корабле и общается со своей возлюбленной. Пара метафорично рассуждает о чувствах и отношениях.

Олег Вишневский сам пишет тексты и музыку к песням. Он стал известен массовой аудитории после шоу «Песни» на ТНТ, где его творчество отметили рэперы Баста и Тимати. Будущий альбом «От Марса до Сатурна» станет пятым в карьере музыканта. Ранее вышли «Нытик», «Овес», «Астры в подвале», и миниальбом «Три песни».