НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Новосибирский музыкант выпустил первую песню из «космического» альбома

Источник:
Sibnet.ru
129 0
Фото: © телеграм-канал «Вишневский»

Музыкант из Новосибирска Олег Вишневский выпустил песню «От Марса до Сатурна». Одноименный альбом выйдет в конце лета, рассказал исполнитель Sibnet.ru.

«Это трек о пограничном состоянии или даже ощущении угасающих чувств. Во время перехода к чему-то большему или наоборот к равнодушию, герои трека продолжают наслаждаться остатками чувств и ускользающей нежностью», — сказал Вишневский о песне «От Марса до Сатурна».

Перед выходом трека музыкант выпустил короткометражку, которая стала предысторией песни. В ней герой путешествует в космическом корабле и общается со своей возлюбленной. Пара метафорично рассуждает о чувствах и отношениях.

Олег Вишневский сам пишет тексты и музыку к песням. Он стал известен массовой аудитории после шоу «Песни» на ТНТ, где его творчество отметили рэперы Баста и Тимати. Будущий альбом «От Марса до Сатурна» станет пятым в карьере музыканта. Ранее вышли «Нытик», «Овес», «Астры в подвале», и миниальбом «Три песни».

Еще по теме
Eminem перевыпустил альбом «The Eminem Show»
Бузова перепела «Девочку‑ночь» Лады Денс
Как подключить «Караоке» от Ростелекома
Группа «Кино» выпустила кавер на трек «Любовь к оружию»
смотреть все
Культгид #Музыка #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
World of Tanks ввел «санкции» против российских игроков
Рогозин показал воронку от межконтинентального «Сармата»
S.T.A.L.K.E.R. получит мод с новой графикой
Появилась информация о ценах «ободранных» Lada
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин разрешил рублевые расчеты с иностранными правообладателями
Доллар и евро резко подорожали
Китай закрыл небо для российских Boeing и Airbus
Российским олигархам предложат «откупиться» от санкций
Топ комментариев

aevaev

«Это вопрос по экспорту. Большая часть экспорта — этот курс компенсируется высокими долларовыми ценами...

genn81

Подавать в суд и возвращать свои деньги. А то играйте в игру тратте, но если что то не так мы вас закроем)))...

Alhazred

Советское образование было одним из лучших в мире. Не без недостатков конечно. Но Болонская система это...

Drronum

Но этот же силуанов, месяца два назад говорил, что никакого дефолта не будет и не может быть. А теперь...