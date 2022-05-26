Улан‑Удэ потратит 1 млн рублей на концерт Хабиба в день города

Исполнитель хита «Ягода малинка» Хабиб выиграл контракт на выступление в день города Улан-Удэ за 1 миллион рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Выступление запланировано на 18 июня на дне города Улан-Удэ. Певец Хабиб должен будет выступать не менее 45 минут.



Певец Хабиб стал широко известен после участия в шоу «Песни» на ТНТ. Тогда члены жюри не взяли его в проект, но артист победил в зрительском голосовании и все равно принял участие в музыкальном проекте. Поэтому Хабиб считается народным музыкантом. Он исполняет вирусные, попсовые песни.

Контракт заключен по результатам закупки у единственного поставщика. Закупку проводил городской центр культуры и досуга.

