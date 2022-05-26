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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кадыров пригрозил разобраться с Польшей за шесть секунд

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал показать Польше на что способна Россия, если Варшава продолжит «нехорошие игры» на территории Украины.

Кадыров призвал Польшу забрать вооружение и наемников с территории Украины, отметив, что власти страны «начали «нехорошие игры» с Россией. Если Варшава продолжит «играть под дудку Запада и Америки», то это «к хорошему не приведет», написал глава Чечни в своем телеграм-канале

«Польша чего добивается? После Украины, если будет команда, мы за шесть секунд покажем вам, на что вы способны», — пригрозил Кадыров.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Варшава вынашивает планы «ползучей экспансии» на территорию Украины.

Тема: Военная операция на Украине
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