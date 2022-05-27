Недетские проблемы: самые модные сериалы про подростков

Самые свежие сериалы о подростках: про одиночество, секс и зависимость
Школьники и студенты все чаще становятся героями сериалов. Запад задал тренд на съемки таких проектов, где подростки амбициозны, агрессивны, но достаточно мудры для решения взрослых проблем.
«Элита»
Испания, 2018 год, пять сезонов, 18+
«Элита» начинается с того, как в престижную школу попадают три ученика из бедных семей. Обеспеченным детям не нравится такое соседство, между новичками и мажорами завязывается конфликт.
При этом не все богачи смотрят на ребят свысока. Между одноклассниками образовываются новые связи, интриг становится еще больше, а градус напряжения между бывшими друзьями и новыми любовниками растет.
Каждый сезон «Элиты» построен на расследовании какого-либо преступления. А в финале выясняются его причины. Несмотря на то, что главные герои в сюжете дети, сериал поднимает очень жестокие и нелицеприятные темы.
«Половое воспитание»
Великобритания, 2019 год, три сезона, 18+
Добрый, комедийный сериал «Половое воспитание» (или «Сексуальное просвещение») рассказывает о стеснительном подростке Отисе. Парень, у которого мама секс-терапевт, отлично разбирается в отношениях, но сам девственник и даже боится мастурбировать.
Однажды он случайно помогает однокласснику справиться с сексуальными проблемами. Его тайная любовь, девушка Мэйв, предлагает открыть бизнес и вести терапию за деньги. Так в школе появляется группировка, занимающаяся проблемами старшеклассников.
В каждом новом сезоне герои взрослеют и решают новые проблемы, связанные с чувствами, эмоциями, выбором. Помимо отношений школьников между собой, в сериале хорошо раскрыты проблемы отцов и детей.
«13 причин почему»
США, 2017 год, четыре сезона, 16+
Основные события сериала завязываются тогда, когда главный герой Клэй Дженсен находит на пороге своего дома коробку с аудиокассетами, записанными Ханной Бейкер. Он был влюблен в эту девушку в школе, пока она однажды не погибла. В своих записях девушка указала 13 причин, которые толкнули ее на смерть.
Среди причин гибели девушки оказывается и сам Клэй. Чтобы разобраться, в чем он виноват, герою приходится прослушать все семь кассет. Так он открывает тайны Ханны и своих одноклассников.
Все интриги и секреты, раскрывшиеся благодаря записям Ханны Бейкер, становятся поводом для различных разбирательств, в том числе судебных. На протяжении четырех сезонов история гибели девушки не дает покоя ни одноклассникам, ни взрослым.
«Трудные подростки»
Россия, 2019 год, два сезона, 18+
Главный герой в сериале «Трудные подростки» — футболист Антон Ковалев. Он освободился из мест заключения, куда попал за пьяный дебош (история списана с громкого дела Мамаева и Кокорина).
Вернуться в футбол не получается. Чтобы поправить репутацию, Ковалев идет работать в центр трудных подростков. Знакомство с подопечными центра меняет жизнь героя.
В сериале затронуты проблемы детей в семье, их самоопределения, сексуального развития, взаимоотношений. «Трудные подростки» вышли с претензией на социальную, комедийную драму. Следить за развитием отношений ребят интересно, но сюжетные линии героев часто развиваются нелогично.
«Эйфория»
США, 2019 год, два сезона, 18+
В центре сюжета «Эйфории» 17-летняя девушка Ру Беннетт. Она становится наркозависимой и лечится в реабилитационном центре. Возвращаясь домой, героиня берется за старые привычки — наркотики и тусовки.
Все меняется, когда в город переезжает девушка Джулс Вон. Она становится источником вдохновения и надежды для Ру. Параллельно развитию отношений Ру и Джулс показаны истории других подростков, жизнь которых нисколько не проще, чем у наркозависимой героини.
«Мир! Дружба! Жвачка!»
Россия, 2020 год, два сезона, 18+
Действие сериала развивается в 90-е годы в России. Главный герой — 14-лений Санька Рябинин из обычной семьи. У него есть свои проблемы, друзья и враги, но в целом его подростковая жизнь ничем не примечательна.
Все меняется, когда парень угоняет машину у местного криминального авторитета. С этого момента в жизни Сани начинаются настоящие проблемы, решить которому, судя по всему, придется самостоятельно, поскольку отношения со взрослыми у героя не самые лучшие.
Сериал посвящен тем, кто рос в 90-е. Проект наполнен атмосферой тех лет, а проблемы, возникающие у героев, могут быть поняты только теми, кто ощущал нестабильность тех времен в стране.
«Общество»
США, 2019 год, один сезон, 18+
Сериал с фантастическим сюжетом рассказывает о группе подростков, которая оказывается в копии своего города, где нет взрослых.
В новом пространстве идет борьба между подростками за власть. В группе друзей, попавших в нереальный мир, ответственность за происходящее берет девочка Элли. Она пытается разобраться в случившемся и вернуть своих друзей в реальность.
Но пока они остаются в городе без взрослых, героям придется учиться договариваться со сверстниками, проявляя жестокость, гибкость и полную самостоятельность.