Недетские проблемы: самые модные сериалы про подростков

Школьники и студенты все чаще становятся героями сериалов. Запад задал тренд на съемки таких проектов, где подростки амбициозны, агрессивны, но достаточно мудры для решения взрослых проблем.

«Элита»

Любовь и агрессия: лучшие сериалы о сильных подросткахСамые свежие сериалы о подростках: про одиночество, секс и зависимость

Испания, 2018 год, пять сезонов, 18+

«Элита» начинается с того, как в престижную школу попадают три ученика из бедных семей. Обеспеченным детям не нравится такое соседство, между новичками и мажорами завязывается конфликт.

Фото: © кадр из сериала «Элита»

При этом не все богачи смотрят на ребят свысока. Между одноклассниками образовываются новые связи, интриг становится еще больше, а градус напряжения между бывшими друзьями и новыми любовниками растет.

Каждый сезон «Элиты» построен на расследовании какого-либо преступления. А в финале выясняются его причины. Несмотря на то, что главные герои в сюжете дети, сериал поднимает очень жестокие и нелицеприятные темы.

«Половое воспитание»

Великобритания, 2019 год, три сезона, 18+

Добрый, комедийный сериал «Половое воспитание» (или «Сексуальное просвещение») рассказывает о стеснительном подростке Отисе. Парень, у которого мама секс-терапевт, отлично разбирается в отношениях, но сам девственник и даже боится мастурбировать.

Однажды он случайно помогает однокласснику справиться с сексуальными проблемами. Его тайная любовь, девушка Мэйв, предлагает открыть бизнес и вести терапию за деньги. Так в школе появляется группировка, занимающаяся проблемами старшеклассников.

В каждом новом сезоне герои взрослеют и решают новые проблемы, связанные с чувствами, эмоциями, выбором. Помимо отношений школьников между собой, в сериале хорошо раскрыты проблемы отцов и детей.

«13 причин почему»

США, 2017 год, четыре сезона, 16+

Основные события сериала завязываются тогда, когда главный герой Клэй Дженсен находит на пороге своего дома коробку с аудиокассетами, записанными Ханной Бейкер. Он был влюблен в эту девушку в школе, пока она однажды не погибла. В своих записях девушка указала 13 причин, которые толкнули ее на смерть.

Фото: © кадр из сериала «13 причин почему»

Среди причин гибели девушки оказывается и сам Клэй. Чтобы разобраться, в чем он виноват, герою приходится прослушать все семь кассет. Так он открывает тайны Ханны и своих одноклассников.

Все интриги и секреты, раскрывшиеся благодаря записям Ханны Бейкер, становятся поводом для различных разбирательств, в том числе судебных. На протяжении четырех сезонов история гибели девушки не дает покоя ни одноклассникам, ни взрослым.

«Трудные подростки»

Россия, 2019 год, два сезона, 18+

Главный герой в сериале «Трудные подростки» — футболист Антон Ковалев. Он освободился из мест заключения, куда попал за пьяный дебош (история списана с громкого дела Мамаева и Кокорина).

Вернуться в футбол не получается. Чтобы поправить репутацию, Ковалев идет работать в центр трудных подростков. Знакомство с подопечными центра меняет жизнь героя.

В сериале затронуты проблемы детей в семье, их самоопределения, сексуального развития, взаимоотношений. «Трудные подростки» вышли с претензией на социальную, комедийную драму. Следить за развитием отношений ребят интересно, но сюжетные линии героев часто развиваются нелогично.

«Эйфория»

США, 2019 год, два сезона, 18+

В центре сюжета «Эйфории» 17-летняя девушка Ру Беннетт. Она становится наркозависимой и лечится в реабилитационном центре. Возвращаясь домой, героиня берется за старые привычки — наркотики и тусовки.

Фото: © кадр из сериала «Эйфория»

Все меняется, когда в город переезжает девушка Джулс Вон. Она становится источником вдохновения и надежды для Ру. Параллельно развитию отношений Ру и Джулс показаны истории других подростков, жизнь которых нисколько не проще, чем у наркозависимой героини.

«Мир! Дружба! Жвачка!»

Россия, 2020 год, два сезона, 18+

Действие сериала развивается в 90-е годы в России. Главный герой — 14-лений Санька Рябинин из обычной семьи. У него есть свои проблемы, друзья и враги, но в целом его подростковая жизнь ничем не примечательна.

Все меняется, когда парень угоняет машину у местного криминального авторитета. С этого момента в жизни Сани начинаются настоящие проблемы, решить которому, судя по всему, придется самостоятельно, поскольку отношения со взрослыми у героя не самые лучшие.

Сериал посвящен тем, кто рос в 90-е. Проект наполнен атмосферой тех лет, а проблемы, возникающие у героев, могут быть поняты только теми, кто ощущал нестабильность тех времен в стране.

«Общество»

США, 2019 год, один сезон, 18+

Сериал с фантастическим сюжетом рассказывает о группе подростков, которая оказывается в копии своего города, где нет взрослых.

Фото: © кадр из сериала «Общество»

В новом пространстве идет борьба между подростками за власть. В группе друзей, попавших в нереальный мир, ответственность за происходящее берет девочка Элли. Она пытается разобраться в случившемся и вернуть своих друзей в реальность.

Но пока они остаются в городе без взрослых, героям придется учиться договариваться со сверстниками, проявляя жестокость, гибкость и полную самостоятельность.