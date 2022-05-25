Новый сбор с авиапассажиров придумали в России

Россиян могут обязать платить новый сбор при оформлении авиабилетов — с собранные средства пойдут в новый фонд поддержки пассажиров, такую инициативу сейчас обсуждает Минтранс России.

Минтранс совместно с госкорпорацией «Ростех» и АО «ТКП» обсуждает создание в стране резервного фонда поддержки авиапассажиров, документы об этом попали в распоряжении газеты «Известия».

Средства фонда планируется направить на выполнение обязательств авиаперевозчиков перед пассажирами в случае форс-мажоров.

При этом введение нового сбора не должно привести к росту стоимости авиабилетов, поскольку сумма «будет формироваться за счет перераспределения сборов, установленных действующим законодательством РФ».

Сумма еще не определена. Она может составить от 70 до 250 рублей за один перелет, отмечает газета.