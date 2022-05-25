НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Новый сбор с авиапассажиров придумали в России

Источник:
«Известия»
430 1
Фото: © Sibnet.ru

Россиян могут обязать платить новый сбор при оформлении авиабилетов — с собранные средства пойдут в новый фонд поддержки пассажиров, такую инициативу сейчас обсуждает Минтранс России.

Минтранс совместно с госкорпорацией «Ростех» и АО «ТКП» обсуждает создание в стране резервного фонда поддержки авиапассажиров, документы об этом попали в распоряжении газеты «Известия».

Средства фонда планируется направить на выполнение обязательств авиаперевозчиков перед пассажирами в случае форс-мажоров.

При этом введение нового сбора не должно привести к росту стоимости авиабилетов, поскольку сумма «будет формироваться за счет перераспределения сборов, установленных действующим законодательством РФ».

Сумма еще не определена. Она может составить от 70 до 250 рублей за один перелет, отмечает газета.

Еще по теме
Росавиация продлила ограничение полетов на юг России
S7 запустит рейсы из Новосибирска в Барнаул
Вернуть небо: Superjet 100 спасет российскую авиацию?
Росавиация продлила ограничение полетов на юг России
смотреть все
Экономика #Транспорт и дороги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Ночь музеев — 2022 в Новосибирске: куда сходить
Мишустин объявил дедолларизацию российской экономики
Рогозин показал воронку от межконтинентального «Сармата»
Россия применила новейшие Су‑57 на Украине
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Самое обсуждаемое
89
Украинским офицерам разрешат убивать дезертиров
33
Мишустин объявил дедолларизацию российской экономики
32
Россия применила новейшие Су‑57 на Украине
27
Россия создала штаб по восстановлению Донбасса
27
Путин пошутил о своей вине в экономических проблемах Запада