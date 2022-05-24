Генетики заставили томаты накапливать «солнечный» витамин

Британские ученые с помощью геномного редактирования сделали томаты источником витамина D3, говорится в сообщении центра Джона Иннеса.

В спелых плодах томатов витамин D3 обычно не накапливается, однако листья растения в небольшом количестве содержат один из строительных блоков этого жизненно важного для человека вещества.

Исследователи использовали технологию геномного редактирования CRISPR-Cas 9, которая выключила один из ферментов томата. В результате растение стало накапливать витамин D3 в мякоти и кожуре помидоров.

Эксперимент показал, что один помидор генетически отредактированного растения содержал столько же витамина D3, сколько содержится в двух яйцах среднего размера или 28 граммах тунца.

В целом содержание витамина D3 в одном спелом томате достигло 20% от суточной потребности человека. При этом блокирование фермента в томате не влияло на рост, развитие или урожайность.

Ученые отмечают, что другие близкородственные томату растения, такие как баклажаны, картофель и перец, имеют один и тот же биохимический путь, поэтому метод может быть применен к этим овощным культурам.

Витамин D образуется в организме человека под воздействием на кожу ультрафиолетового излучения. При этом его также можно получать с помощью пищи. Недостаток витамина грозит развитием множества опасных заболеваний.