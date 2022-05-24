НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Генетики заставили томаты накапливать «солнечный» витамин

Источник:
Sibnet.ru
235 0
Фото: © Sibnet.ru

Британские ученые с помощью геномного редактирования сделали томаты источником витамина D3, говорится в сообщении центра Джона Иннеса.

В спелых плодах томатов витамин D3 обычно не накапливается, однако листья растения в небольшом количестве содержат один из строительных блоков этого жизненно важного для человека вещества.

Исследователи использовали технологию геномного редактирования CRISPR-Cas 9, которая выключила один из ферментов томата. В результате растение стало накапливать витамин D3 в мякоти и кожуре помидоров.

Эксперимент показал, что один помидор генетически отредактированного растения содержал столько же витамина D3, сколько содержится в двух яйцах среднего размера или 28 граммах тунца.

В целом содержание витамина D3 в одном спелом томате достигло 20% от суточной потребности человека. При этом блокирование фермента в томате не влияло на рост, развитие или урожайность.

Ученые отмечают, что другие близкородственные томату растения, такие как баклажаны, картофель и перец, имеют один и тот же биохимический путь, поэтому метод может быть применен к этим овощным культурам.

Витамин D образуется в организме человека под воздействием на кожу ультрафиолетового излучения. При этом его также можно получать с помощью пищи. Недостаток витамина грозит развитием множества опасных заболеваний.

Еще по теме
Неуловимость мух получила объяснение
Студент НГТУ разработал макет бионического протеза кисти
Денисову пещеру в голоцене заселили летучие мыши вместо людей
Российские ученые разгадали причину загадочной болезни рыбаков
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Россия отказалась поставлять продовольствие себе в ущерб
Урсула фон дер Ляйен разбила мечты Украины о вступлении в ЕС
Первый подержанный Aurus выставили на продажу
Ночь музеев — 2022 в Новосибирске: куда сходить
Обсуждение (0)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
89
Украинским офицерам разрешат убивать дезертиров
33
Мишустин объявил дедолларизацию российской экономики
32
Россия применила новейшие Су‑57 на Украине
27
Россия создала штаб по восстановлению Донбасса
27
Путин пошутил о своей вине в экономических проблемах Запада