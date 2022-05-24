Экономист объяснил связь курса доллара и цен в магазинах

Связь между курсом доллара и ценами в магазинах, ранее прямая и очевидная, ослабляется, сообщил профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.

Если рассматривать доллар как особый товар, то его подверженность жесткому регулированию означает ослабление позиции по отношению к рублю, приводит «Прайм» слова профессора.

«В отношении потребительских цен такого регулирования нет, и их динамика теоретически может быть агрессивнее изменений на валютном рынке», — объяснил Смирнов.

Но, по его мнению, первоначальный шок кризиса пройден. Несмотря на то, что уровень инфляции в апреле (в годовом исчислении) стал максимальным за последние два десятилетия, рост потребительских цен за последний месяц замедлился.

«Таким образом, есть все основания предполагать, что годовой уровень инфляции будет ниже 20 %», — считает экономист.