Маленький ребенок погиб в аварии на Алтае

Четырехлетний ребенок погиб в аварии в Горном Алтае, вылетев в лобовое стекло с переднего сидения во время столкновения, сообщает СУ СК республики.

По данным ведомства, авария произошла накануне вечером в селе Ильинка Шебалинского района Республики Алтай. 20-летняя местная жительница, будучи пьяной, управляла автомобилем Toyota Carina без прав. Она не справилась с управлением, машина слетела с дороги, опрокинулась и перевернулась.

Через лобовое стекло вылетел четырехлетний мальчик, находившийся на коленях своего 19-летнего брата, на переднем пассажирском сиденье. От полученных повреждений ребенок скончался на месте.

Водителю транспортного средства, пассажиру и собственнику автомобиля – 37-летнему жителю Алтайского края, который также был в салоне, на месте оказали медпомощь. Госпитализация им не потребовалась.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).