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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Маленький ребенок погиб в аварии на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Четырехлетний ребенок погиб в аварии в Горном Алтае, вылетев в лобовое стекло с переднего сидения во время столкновения, сообщает СУ СК республики.

По данным ведомства, авария произошла накануне вечером в селе Ильинка Шебалинского района Республики Алтай. 20-летняя местная жительница, будучи пьяной, управляла автомобилем Toyota Carina без прав. Она не справилась с управлением, машина слетела с дороги, опрокинулась и перевернулась.

Через лобовое стекло вылетел четырехлетний мальчик, находившийся на коленях своего 19-летнего брата, на переднем пассажирском сиденье. От полученных повреждений ребенок скончался на месте.

Водителю транспортного средства, пассажиру и собственнику автомобиля – 37-летнему жителю Алтайского края, который также был в салоне, на месте оказали медпомощь. Госпитализация им не потребовалась.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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Топ комментариев

Asd10

Че, правда мы никогда не будем вместе??? Пойду в церковь, свечку к иконе святого Владимира поставлю!!!)))

pkv84

Мда...что президент у них в маразме глубоком,что госсекретарь умом не блещет...интересно,кто же этих...

Asd10

Разрыв шаблона провоцируешь? Не гуманный способ ведения дискуссии😄

Asd10

Он много чего говорит. Что прикажут, то и говорит. Служба такая. Ты штоле не знал, наивный?