Две модели Renault будут выпускать на АвтоВАЗе

Renault Sandero и Duster будут собирать на заводе АвтоВАЗа в Тольятти, сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. По неизвестно, под каким брендом машины выйдут на рынок.
«В результате достигнутых договоренностей сегодня можно уверенно фиксировать, что на АвтоВАЗе в перспективе будет выпускаться Renault Duster и Renault Sandero», — цитирует Азарова ТАСС.
Duster — компактный кроссовер с передним или полным приводом. В России с марта 2021 продается второе поколение. Автомобиль доступен с 1,6-литровыми и 2,0-литровыми моторами мощностью 117 и 143 лошадиных сил соответственно, с новым 1,33-литровым 150-сильным турбоагрегатом, работающим вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач или с вариатором, модернизированным 1,5-литровым дизельным двигателем, выдающим 109 лошадиных сил.
Sandero — субкомпактный хэтчбек на шасси Renault Logan. Предполагается, что в России машину предложат с прежними 1,6-литровыми агрегатами, развивающими 82, 102 и 113 лошадиных сил. Моторы могут работать с пятиступенчатой «механикой», четырехдиапазонным «автоматом» или вариатором.
Asd10Че, правда мы никогда не будем вместе??? Пойду в церковь, свечку к иконе святого Владимира поставлю!!!)))
pkv84Мда...что президент у них в маразме глубоком,что госсекретарь умом не блещет...интересно,кто же этих...
Asd10Разрыв шаблона провоцируешь? Не гуманный способ ведения дискуссии😄
pepelmetalЗачем уничтожать такую ценность? Лучше в Россию отправить, вместе с асфальтом и нутеллой