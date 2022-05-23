Две модели Renault будут выпускать на АвтоВАЗе

Renault Sandero и Duster будут собирать на заводе АвтоВАЗа в Тольятти, сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. По неизвестно, под каким брендом машины выйдут на рынок.

«В результате достигнутых договоренностей сегодня можно уверенно фиксировать, что на АвтоВАЗе в перспективе будет выпускаться Renault Duster и Renault Sandero», — цитирует Азарова ТАСС.

Duster — компактный кроссовер с передним или полным приводом. В России с марта 2021 продается второе поколение. Автомобиль доступен с 1,6-литровыми и 2,0-литровыми моторами мощностью 117 и 143 лошадиных сил соответственно, с новым 1,33-литровым 150-сильным турбоагрегатом, работающим вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач или с вариатором, модернизированным 1,5-литровым дизельным двигателем, выдающим 109 лошадиных сил.

Sandero — субкомпактный хэтчбек на шасси Renault Logan. Предполагается, что в России машину предложат с прежними 1,6-литровыми агрегатами, развивающими 82, 102 и 113 лошадиных сил. Моторы могут работать с пятиступенчатой «механикой», четырехдиапазонным «автоматом» или вариатором.