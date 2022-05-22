Свиньи испортили полуфинал шоу «Звезды в Африке 2»

Актриса и певица Валя Карнавал прошла в финал шоу «Звезды в Африке 2», а юморист Олег Верещагин и блогер Аня Покров в испытании пытались решить, кто из них попадет в финал, но все оказалось очень сложно.

На шоу состоялось необычное голосование. Участники выбирали не того, кого выкидывать. А того, кто первым попадет в финал. В итоге Верещагин и Покров проголосовали за Валю Карнавал. Она без проблем прошла в финал.

Верещагин и Покров сошлись в испытании со свиньями. В свинарнике им надо было найти детали пазла. За два часа оба участника собрали почти весь пазл. Но оба не могли найти последней детали. В итоге испытание остановили.

В итоге участник финала и соперник Вали Карнавал определится в следующем выпуске, 29 мая. Тогда же пройдет и финал шоу.