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Свиньи испортили полуфинал шоу «Звезды в Африке 2»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ТНТ

Актриса и певица Валя Карнавал прошла в финал шоу «Звезды в Африке 2», а юморист Олег Верещагин и блогер Аня Покров в испытании пытались решить, кто из них попадет в финал, но все оказалось очень сложно.

На шоу состоялось необычное голосование. Участники выбирали не того, кого выкидывать. А того, кто первым попадет в финал. В итоге Верещагин и Покров проголосовали за Валю Карнавал. Она без проблем прошла в финал.

Верещагин и Покров сошлись в испытании со свиньями. В свинарнике им надо было найти детали пазла. За два часа оба участника собрали почти весь пазл. Но оба не могли найти последней детали. В итоге испытание остановили.

В итоге участник финала и соперник Вали Карнавал определится в следующем выпуске, 29 мая. Тогда же пройдет и финал шоу.

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