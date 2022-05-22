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Финансист посоветовал самую выгодную валюту для инвестиций

Источник:
«Москва 24»
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Фото: © Sibnet.ru

Рубль стал самой выгодной валютой, смысла покупать доллары пока нет, считает финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

В сложившейся ситуации нет смысла вкладываться в другие валюты, сказал финансист в беседе с телеканалом «Москва 24». Такие действия были логичны в период нестабильности рубля, сказал он.

«Теперь эти времена прошли, а раз эти времена прошли, значит, нет никакого смысла вкладываться в какую-то другую валюту в целях сохранения своих сбережений и тем более — их приумножения», — отметил Беляев.

По его словам, сейчас стабильность показывает рубль. «Не говоря уже о том, что банки — самый доступный и понятный инструмент, предлагают вполне приемлемую доходность по этим активам», — пояснил Беляев.

Финансист добавил, что считает логичной покупку иностранной валюты лишь для отдыха за границей.

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