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Блог Ростелекома
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Самозанятые пенсионеры получат по 10 тысяч рублей
22.05.22, 17:26
Источник:
«Известия»
200
1
Фото: © Sibnet.ru
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