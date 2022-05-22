НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Самозанятые пенсионеры получат по 10 тысяч рублей

Источник:
«Известия»
200 1
Фото: © Sibnet.ru
Еще по теме
Финансист посоветовал самую выгодную валюту для инвестиций
Назван единственный признак реального укрепления рубля
Сбербанк допустил падение курса доллара до 50 рублей
Мишустин объявил дедолларизацию российской экономики
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Россия применила на Украине лазерное оружие
Эволюция ускоряется: как изменится человек будущего
Урсула фон дер Ляйен разбила мечты Украины о вступлении в ЕС
Россия отказалась поставлять продовольствие себе в ущерб
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

Alhazred

Да, это великая перемога. Особенно для Украины)))

D762

Да как же не молодцы то? Сейчас им пендодрузья, обеспечат высокоопла́чиваемую(финнами) "безопасность"....

Alhazred

Сала Украине! Азовцам тюремной баланды! )))

Asd10

Че, правда мы никогда не будем вместе??? Пойду в церковь, свечку к иконе святого Владимира поставлю!!!)))