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Ученые назвали предрасположенных к депрессии людей

Источник:
«Известия»
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Депрессией чаще страдают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. К такому выводу пришли ученые медико-генетического центра Genotek, Национального медицинского центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева.

Ученые установили, что распространенность депрессии неоднородна в разных возрастных группах: молодые люди до 30 лет казались более склонными к проявлению заболевания, чем люди старше 40.

При этом особенно часто депрессия встречается у обладателей сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), также у женщин, приводят «Известия» результаты исследования.

Кроме того, шансы на появление депрессии повышают неблагоприятные события (потеря близких, развод, безработица, отголоски детских травм и т.п.), характер личности (низкая самооценка, самокритика и пессимизм), эндокринные патологии и заболевания нервной системы.

Есть и генетическая предрасположенности, так как депрессии чаще подвержены люди, имеющие родственников с подобным заболеванием, отметили ученые.

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