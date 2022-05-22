НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Помощник Кадырова рассказал, как ВСУ убили свою девушку‑снайпера

Источник:
РИА Новости
462 2

Украинские военные в ходе боев за Донбасс убили свою же раненую девушку-снайпера, сообщил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.

«Одна девушка-снайпер была ранена в районе завода (промзоны города Рубежное в Донбассе), и она по рации вызывала помощь, просила, чтоб ее эвакуировали, так как она была ранена», — цитирует РИА Новости Алаудинова.

По его словам, украинские силовики, услышав о ранении девушки-снайпера, открыли огонь из минометов по данному квадрату.

«Когда она сказала, что она ранена, не может двигаться и просит помощи, они, понимая, что не могут прийти к ней на помощь, просто накрыли минометами и убили. То есть технология ведения боевых действий у них очень своеобразная», — рассказал помощник главы Чечни.

Алаудинов уточнил, что если бы не бы не минометный удар украинских военных, девушка попала бы в плен и осталась жива.

Тема: Военная операция на Украине
«Калибры» уничтожили у Одессы партию оружия из США и Европы
Премьер Венгрии посчитал санкции против России «атомной бомбой»
Байден одобрил выделение рекордной помощи Украине
Шойгу заявил о 2 тысячах сдавшихся националистов с «Азовстали
смотреть все
Оборона #Армия #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Россия применила на Украине лазерное оружие
Эволюция ускоряется: как изменится человек будущего
Урсула фон дер Ляйен разбила мечты Украины о вступлении в ЕС
Россия отказалась поставлять продовольствие себе в ущерб
Обсуждение (2)
Картина дня
Блинкен пошутил про Путина строчкой из песни Тейлор Свифт
Помощник Кадырова рассказал, как ВСУ убили свою девушку‑снайпера
Иммунолог призвал к вакцинации от оспы в России
Россия поставит на боевое дежурство улучшенную «Сатану»
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

D762

Да как же не молодцы то? Сейчас им пендодрузья, обеспечат высокоопла́чиваемую(финнами) "безопасность"....

Alhazred

Да, это великая перемога. Особенно для Украины)))

Alhazred

Сала Украине! Азовцам тюремной баланды! )))

ponhik78

Да хотя бы в том что финны как покупали наш газ так и будут покупать. Только теперь через "дружественных"...