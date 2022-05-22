Помощник Кадырова рассказал, как ВСУ убили свою девушку‑снайпера

Украинские военные в ходе боев за Донбасс убили свою же раненую девушку-снайпера, сообщил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.
«Одна девушка-снайпер была ранена в районе завода (промзоны города Рубежное в Донбассе), и она по рации вызывала помощь, просила, чтоб ее эвакуировали, так как она была ранена», — цитирует РИА Новости Алаудинова.
По его словам, украинские силовики, услышав о ранении девушки-снайпера, открыли огонь из минометов по данному квадрату.
«Когда она сказала, что она ранена, не может двигаться и просит помощи, они, понимая, что не могут прийти к ней на помощь, просто накрыли минометами и убили. То есть технология ведения боевых действий у них очень своеобразная», — рассказал помощник главы Чечни.
Алаудинов уточнил, что если бы не бы не минометный удар украинских военных, девушка попала бы в плен и осталась жива.
D762Да как же не молодцы то? Сейчас им пендодрузья, обеспечат высокоопла́чиваемую(финнами) "безопасность"....
AlhazredДа, это великая перемога. Особенно для Украины)))
AlhazredСала Украине! Азовцам тюремной баланды! )))
ponhik78Да хотя бы в том что финны как покупали наш газ так и будут покупать. Только теперь через "дружественных"...