Помощник Кадырова рассказал, как ВСУ убили свою девушку‑снайпера

Украинские военные в ходе боев за Донбасс убили свою же раненую девушку-снайпера, сообщил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.

«Одна девушка-снайпер была ранена в районе завода (промзоны города Рубежное в Донбассе), и она по рации вызывала помощь, просила, чтоб ее эвакуировали, так как она была ранена», — цитирует РИА Новости Алаудинова.

По его словам, украинские силовики, услышав о ранении девушки-снайпера, открыли огонь из минометов по данному квадрату.

«Когда она сказала, что она ранена, не может двигаться и просит помощи, они, понимая, что не могут прийти к ней на помощь, просто накрыли минометами и убили. То есть технология ведения боевых действий у них очень своеобразная», — рассказал помощник главы Чечни.

Алаудинов уточнил, что если бы не бы не минометный удар украинских военных, девушка попала бы в плен и осталась жива.