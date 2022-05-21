Количество дезертиров подскочило в американском флоте

Количество дезертировавших моряков в Военно-морских сил США увеличилось на 150%, следует из статистики военного ведомства.

«В 2019 году дезертировали 63 моряка, а в прошлом году эта цифра подскочила до 157. Таким образом, рост почти на 150%. Данные свидетельствуют о том, что большинству дезертиров было 25 лет или меньше», — передает телеканал CNBC.

Так, в качестве примера журналисты привели атомный авианосец USS George Washington, который уже несколько лет находится на причале для капитального ремонта. Моряки вынуждены находиться на корабле без горячей воды и электричества, что вызывает стресс.

Военные не могут подать заявление и уволиться, так как у них договор с ВМС с обязательным сроком службы после окончания академии, поэтому многие идут на крайние меры и выбирают дезертирство.

Отмечается, что такая тенденция зафиксирована только на флоте. За тот же период армия и Корпус морской пехоты США зафиксировали падение количества дезертиров. В остальных родах войск статистика осталась прежней.