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Количество дезертиров подскочило в американском флоте

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Navy

Количество дезертировавших моряков в Военно-морских сил США увеличилось на 150%, следует из статистики военного ведомства.

«В 2019 году дезертировали 63 моряка, а в прошлом году эта цифра подскочила до 157. Таким образом, рост почти на 150%. Данные свидетельствуют о том, что большинству дезертиров было 25 лет или меньше», — передает телеканал CNBC.

Так, в качестве примера журналисты привели атомный авианосец USS George Washington, который уже несколько лет находится на причале для капитального ремонта. Моряки вынуждены находиться на корабле без горячей воды и электричества, что вызывает стресс.

Военные не могут подать заявление и уволиться, так как у них договор с ВМС с обязательным сроком службы после окончания академии, поэтому многие идут на крайние меры и выбирают дезертирство.

Отмечается, что такая тенденция зафиксирована только на флоте. За тот же период армия и Корпус морской пехоты США зафиксировали падение количества дезертиров. В остальных родах войск статистика осталась прежней.

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