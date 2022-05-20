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Мишустин объявил дедолларизацию российской экономики

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Работа по дедолларизации экономики остается приоритетом российских властей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств стран СНГ.

Председатель правительства уточнил, что Россия в период турбулентности считает важным сделать все, чтобы действия недружественных государств не отразились на экономическом сотрудничестве внутри СНГ.

Мишустин предложил партнерам объединить усилия в рамках содружества и активнее использовать зарекомендовавшие себя многосторонние механизмы, укрепить экономический и технологический суверенитет.

Россия на национальном уровне сконцентрировала усилия на задачах повышения устойчивости экономики, отметил премьер. Правительство принимает меры, чтобы обеспечить бесперебойную деятельность предприятий, помочь наиболее уязвимым отраслям и поддержать граждан.

В частности, Россия создает «зеленый коридор» для поставок оборудования, сырья и комплектующих, предоставляются льготные кредиты инвесторам, для ряда компаний снижен налог на прибыль и страховые взносы, уточнил Мишустин.

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Экономика #Деньги
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