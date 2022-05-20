Россия создала штаб по восстановлению Донбасса

Российское правительство создало штаб по восстановлению освобожденных территорий Украины и Донбасса, чья инфраструктура пострадала в ходе военных действий, заявил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.

В планах штаба — восстановление всех дорог и разрушенного жилья. Второй комплекс мер, над которым также идет работа, — это восстановление экономики пострадавших территорий.

По его словам, подготовлен «целый ряд мер для того, чтобы быстрее запустить финансовую систему». Также много вопросов требуют решения в сфере поддержки сельского хозяйства, продолжил он.

Хуснуллин добавил, что график постановки задач по восстановлению территорий носит «живой» характер. «У нас есть задачи на один день, неделю, на месяц, до Нового года. Мы такую работу ставим», — добавил он.