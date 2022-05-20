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Россия создала штаб по восстановлению Донбасса

Источник:
ТАСС
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Фото: © OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

Российское правительство создало штаб по восстановлению освобожденных территорий Украины и Донбасса, чья инфраструктура пострадала в ходе военных действий, заявил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.

В планах штаба — восстановление всех дорог и разрушенного жилья. Второй комплекс мер, над которым также идет работа, — это восстановление экономики пострадавших территорий.

По его словам, подготовлен «целый ряд мер для того, чтобы быстрее запустить финансовую систему». Также много вопросов требуют решения в сфере поддержки сельского хозяйства, продолжил он.

Хуснуллин добавил, что график постановки задач по восстановлению территорий носит «живой» характер. «У нас есть задачи на один день, неделю, на месяц, до Нового года. Мы такую работу ставим», — добавил он.

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Политика #Россия
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Топ комментариев

corrector

Без АБС зимой машина сразу лучше тормозит, а ЕСП вообще непонятно кому нужно, безмозглым разве. Соблюдение...

dymys

реальность она такова, мечтать не вредно, но обманывать истину не стоит.

Alhazred

Все пропало, все пропало... Гипс снимают, клиент уезжает.))) Ведешь себя как истеричка. Интересно было...

лачинов

Может что и получится, только не факт что сами украинцы будут в восторге от результата. Впрочем это...