Состав 10‑го «Форсажа» пополнился младшим Никто

Актер Скотт Иствуд пополнил актерский состав 10-й части «Форсажа». До этого он появлялся в восьмом фильме в роли правительственного агента, помощника мистера Никто.

Помимо основных героев «Форсажа», в новой части появятся персонажи Шарлиз Терон, Джейсона Момоа, Бри Ларсон, Даниэлы Мелшиор, Майкла Рукера, Карди Би.

Продюсер и исполнитель главной роли Вин Дизель серьезно относится к финальной главе «Форсажа». Он пытается вернуть полюбившихся персонажей в историю, но, например, Дуэйн Джонсон (Люк Хоббс) отказался от сотрудничества.

Режиссер Джастин Лин, снявший последние фильмы «Форсажа», покинул проект на стадии разработки. Одной из причин называли как раз разногласия с Дизелем. В кинотеатрах фильм появится в следующем году — 17 мая.