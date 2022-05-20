НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Состав 10‑го «Форсажа» пополнился младшим Никто

Источник:
Sibnet.ru
194 0
Фото: © кадр из фильма «Форсаж»

Актер Скотт Иствуд пополнил актерский состав 10-й части «Форсажа». До этого он появлялся в восьмом фильме в роли правительственного агента, помощника мистера Никто.

Помимо основных героев «Форсажа», в новой части появятся персонажи Шарлиз Терон, Джейсона Момоа, Бри Ларсон, Даниэлы Мелшиор, Майкла Рукера, Карди Би.

Продюсер и исполнитель главной роли Вин Дизель серьезно относится к финальной главе «Форсажа». Он пытается вернуть полюбившихся персонажей в историю, но, например, Дуэйн Джонсон (Люк Хоббс) отказался от сотрудничества.

Режиссер Джастин Лин, снявший последние фильмы «Форсажа», покинул проект на стадии разработки. Одной из причин называли как раз разногласия с Дизелем. В кинотеатрах фильм появится в следующем году — 17 мая.

Еще по теме
Марго Робби взяли в фильм «Одиннадцать друзей Оушена»
Дин Винчестер появился в трейлере приквела «Сверхъестественного»
Кинотеатры в России начали закрываться
Хиты Скорсезе и зарубежные новинки вышли в российский прокат
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Россия применила на Украине лазерное оружие
Эволюция ускоряется: как изменится человек будущего
Невропатолог назвал способ снять головную боль без лекарств
Бузова вышла в свет с обнаженной грудью и получила премию за тренды
Обсуждение (0)
Картина дня
Россия создала штаб по восстановлению Донбасса
Курс доллара впервые за четыре года опустился ниже 58 рублей
Эрдоган выступил против вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Эксперты перечислили смертельные опасности «ободранных» Lada
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Топ комментариев

artemizz

И что она сделает? Тоже вступит в НАТО?

Denis CENTR

Смешно) В. Матвиенко, да кто она такая!?)Результаты «успешной» политики на лицо.Теперь только и осталось,...

Alhazred

Все пропало, все пропало... Гипс снимают, клиент уезжает.))) Ведешь себя как истеричка. Интересно было...

dymys

реальность она такова, мечтать не вредно, но обманывать истину не стоит.