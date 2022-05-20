Состав 10‑го «Форсажа» пополнился младшим Никто

Фото: © кадр из фильма «Форсаж»
Актер Скотт Иствуд пополнил актерский состав 10-й части «Форсажа».
До этого он появлялся в восьмом фильме в роли правительственного агента,
помощника мистера Никто.
Помимо основных героев «Форсажа», в новой части появятся
персонажи Шарлиз Терон, Джейсона Момоа, Бри Ларсон, Даниэлы Мелшиор, Майкла
Рукера, Карди Би.
Продюсер и исполнитель главной роли Вин Дизель серьезно
относится к финальной главе «Форсажа». Он пытается вернуть полюбившихся персонажей
в историю, но, например, Дуэйн Джонсон (Люк Хоббс) отказался от сотрудничества.
Режиссер Джастин Лин, снявший последние фильмы «Форсажа», покинул проект на стадии разработки. Одной из причин называли как раз разногласия с Дизелем. В кинотеатрах фильм появится в следующем году — 17 мая.
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dymysреальность она такова, мечтать не вредно, но обманывать истину не стоит.