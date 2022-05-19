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Обыск прошел у независимого депутата Горсовета Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/an.kartavin

Обыски прошли прошел у независимого депутата Горсовета Новосибирска Антона Картавина, сообщила другой независимый Горсовета Светлана Каверзина.

«Обыск у Антона Картавина. "Экстремистская деятельность"», — написала Каверзина.

СУ СК РФ по Новосибирской области и МВД региона уточняют информацию об обыске у Картавина.

Антон Картавин избрался в горсовет Новосибирска в 2020 году в составе коалиции «Новосибирск-2020» от округа № 25.

Ранее суд арестовал на семь суток депутата Горсовета Новосибирска Светлану Каверзину за попытку организовать несанкционированный «Бессмертный полк» в микрорайоне «Шлюз». Она уже вышла и вернулась в работе.


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