Губернатор Новосибирской области Андрей Травников расторг концессионное соглашение с ООО «Экология-Новосибирск»
(входит в Группу «ВИС»), предусматривавшего создание двух мусоросортировочных
комплексов.
Власти в 2016 году заключили с компанией «Экология-Новосибирск» концессионное соглашение по строительству двух мусороперерабатывающих заводов. Концессия была заморожена.
«Мы совместно с концессионером пытались внести изменения в
условия соглашения, однако УФАС не нашла для этого юридической возможности.
Вчера МинЖКХ региона и концессионер подписали документы о расторжении
соглашения», — сказал Травников.
Он отметил, что готовится новый конкурс. Для строительства
полигона на правом берегу будет подобран новый участок отличный от
предполагаемого ранее. Сотрудничество с «Экологией Новосибирск» как
региональным оператором мы продолжается.
«Мы всегда заявляли о готовности к работе над изменением условий и параметров концессии, а также подтверждали намерение реализовать важный и нужный Новосибирской области проект, но действующее законодательное регулирование концессий и современная экономическая ситуация делают это объективно невозможным», — сообщила в ответ пресс-служба ГК «ВИС».