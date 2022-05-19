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Травников расторг концессию о строительстве мусорных полигонов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников расторг концессионное соглашение с ООО «Экология-Новосибирск» (входит в Группу «ВИС»), предусматривавшего создание двух мусоросортировочных комплексов.

Власти в 2016 году заключили с компанией «Экология-Новосибирск» концессионное соглашение по строительству двух мусороперерабатывающих заводов. Концессия была заморожена. 

«Мы совместно с концессионером пытались внести изменения в условия соглашения, однако УФАС не нашла для этого юридической возможности. Вчера МинЖКХ региона и концессионер подписали документы о расторжении соглашения», — сказал Травников.

Он отметил, что готовится новый конкурс. Для строительства полигона на правом берегу будет подобран новый участок отличный от предполагаемого ранее. Сотрудничество с «Экологией Новосибирск» как региональным оператором мы продолжается.

«Мы всегда заявляли о готовности к работе над изменением условий и параметров концессии, а также подтверждали намерение реализовать важный и нужный Новосибирской области проект, но действующее законодательное регулирование концессий и современная экономическая ситуация делают это объективно невозможным», — сообщила в ответ пресс-служба ГК «ВИС».

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