Пилота-инструктора уволили за небесный секс с ученицей

Пилота-инструктора из Сасовского летного училища в Рязанской области уволили за секс с ученицей.

Инцидент произошел прямо во время учебного полета на самолете Cessna 172. Сначала 28-летний инструктор и его 21-летняя курсантка взлетели, а затем вместо тренировочных элементов занялись сексом, снимая происходящее на камеру, пишет Baza.

Спустя некоторое время видео попало на глаза руководству училища. После скандала инструктора уволили, а курсантка отчислилась из учебного заведения. Отмечается, что доказательства небесного секса обнародовала бывшая подруга девушки.

При этом известно, что инструктор женат. По неподтвержденным данным, мужчина пообещал своей ученице, что в обмен на секс добавит ей летные часы к практике.