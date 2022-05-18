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Пилота-инструктора уволили за небесный секс с ученицей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: dylan3300 / Public Domain Dedication (CC0)

Пилота-инструктора из Сасовского летного училища в Рязанской области уволили за секс с ученицей.

Инцидент произошел прямо во время учебного полета на самолете Cessna 172. Сначала 28-летний инструктор и его 21-летняя курсантка взлетели, а затем вместо тренировочных элементов занялись сексом, снимая происходящее на камеру, пишет Baza.

Спустя некоторое время видео попало на глаза руководству училища. После скандала инструктора уволили, а курсантка отчислилась из учебного заведения. Отмечается, что доказательства небесного секса обнародовала бывшая подруга девушки.

При этом известно, что инструктор женат. По неподтвержденным данным, мужчина пообещал своей ученице, что в обмен на секс добавит ей летные часы к практике.

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