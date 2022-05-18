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Росавиация продлила ограничение полетов на юг России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Росавиация продлила режим ограничения полетов на юге и в центральной части России до 25 мая 2022 года, сообщается на сайте Минтранса. Остальные аэропорты на территории страны работают в штатном режиме.

Ограничения затронут 11 российских аэропортов: в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте, отмечается в сообщении.

Российским авиакомпаниям рекомендуется организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам и использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Это уже 14-е продление временного запрета на полеты в указанных частях России. Впервые ограничение Росавиации было введено после начала военной операции на Украине из-за территориальной близости перечисленных аэропортов к украинской границе.

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Экономика #Транспорт и дороги #Туризм
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