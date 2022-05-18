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Бузова вышла в свет с обнаженной грудью и получила премию за тренды

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © социальные сети

Телеведущая Ольга Бузова появилась на премии «Жара Music Awards» в откровенном наряде: ее грудь под прозрачным топом прикрывали маленькие звезды.

Бузова всегда тщательно подбирает наряды для выхода в свет и любит эпатировать публику. На премию «Жары» она пришла в длинном черном платье, лиф которого был максимально прозрачный. Под него ведущая не надела белья, а грудь прикрывали маленькие звезды, что все равно выглядело достаточно откровенно.

С мероприятия знаменитость ушла не с пустыми руками. «Получила премию #Трендсеттер года от телеканала "Жара". По голосованию зрителей, именно я создаю тренды. Это не просто музыкальная премия, это награда в области жизни, любви и всего творчества», — написала Бузова в телеграм-канале.

Любое «обнажение» Бузовой поклонники и СМИ привыкли списывать на поиски жениха. 36-летняя ведущая от случая к случаю делает заявления, что мечтает завести семью. Она отмечает, что поклонников у нее много, но выбрать не из кого. Она даже готова отдать свое сердце не самому состоятельному мужчине.

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