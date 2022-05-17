Специалисты начали сборку первых сегментов синхротрона-бустера для СКИФ в в Институте ядерной физики имени Будкера СО РАН, он позволит позволит получить первый электромагнитный пучок, сообщает пресс-служба правительства региона.

Синхротрон состоит из сотен компонентов – магнитов, вакуумных насосов, элементов диагностики пучка и так далее, которые устанавливаются на специальной подставке с точностью в несколько десятков микрометров (толщина человеческого волоса) относительно расчетного положения.

Осуществлять сборку в тоннеле ускорителя долго, неудобно и неэффективно. Поэтому в лаборатории, оснащенной современными измерительными инструментами, элементы ускорителя монтируются в крупные сборки, а затем относительно небольшое число таких сегментов переноситься в тоннель и соединяется друг с другом.

Бустерный синхротрон ЦКП «СКИФ» – промежуточный кольцевой ускоритель периметром 158 метра, «разгоняющий» пучок электронов от энергии 200 МэВ до 3 тысяч МэВ. Он состоит из большого количества сложного электрофизического и вакуумного оборудования, которое должно быть собрано, соединено и установлено с высокой точностью. Ошибки выставки могут привести к потере качества пучка и даже его гибели.

Центр коллективного пользования «СКИФ» — уникальный по своим характеристикам источник синхротронного излучения поколения 4+, который представляет собой ускоритель, где частицы движутся по кольцу в вакууме почти со скоростью света, а мощные электромагниты придают им энергию и задают траекторию движения.