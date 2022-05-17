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Володин обозвал Борреля и Гутерриша «поросятами»

Источник:
РБК
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Фото: duma.gov.ru / CC BY 4.0

Предложения высокопоставленных чиновников ЕС помочь Украине вывезти из Украины зерно, выгодны только Европе, украинцы же рискуют остаться вовсе без зерна, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Так он отреагировал на предложение генсека ООН Антонио Гутерриша и главы европейской дипломатии Жозеп Борреля отправить скопившееся на Украине зерно в Евросоюз и смягчить ограничения на экспорт удобрений из России.

«Жители Украины окажутся без запасов зерна, а что касается будущего урожая, во-первых, им до него еще надо дожить, а во-вторых, у них отсутствуют дизельное топливо и бензин для проведения посевных работ», написал в телеграм-канале Володин.

По его словам, в результате выгодоприобретателями окажутся только европейские страны. «Желание получить из России калийные удобрения (своих у них нет) — это опять о себе», — добавил он. Володин также считает, что к концу года к росту цен на энергоносители добавятся проблемы с продовольствием.

«Поросята из Евросоюза! По-другому и не скажешь», — заключил спикер Госдумы.

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