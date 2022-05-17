Сериал по сценарию нейросети впервые снимут в России

Первый сериал, созданный по сценарию нейросети, снимут в России. Он будет называться «Сидоровы» и выйдет на СТС, сообщила пресс-служба телеканала.
В нейросеть A.I. TV Script Generator загрузили более 355 тысяч слов и 88 эпизодов из семи ТВ-шоу. В их числе сериалы «Родком», «Воронины», «Дылды», «Восьмидесятые» и «Жена олигарха». Чтобы получить подходящий сценарий для сериала «Сидоровы», потребовалось 20 экспериментов.
«Принимая на вход небольшое текстовое вступление, нейросеть может генерировать бесконечное количество отличных друг от друга сценариев за сотые доли секунды», — говорится в сообщении канала СТС.
За разработку нейросети A.I. TV Script Generator в рамках своего дипломного проекта отвечали студенты направления Data Scientist PRO образовательной платформы Skillbox Владимир Ларькин и Вадим Поволоцкий.
Сериал «Сидоровы» расскажет про российскую семью, члены которой осознают, что их жизнь оторвана от реальности. Находясь в своей квартире, они слышат закадровый смех и попадают в анекдотичные ситуации. Вскоре герои понимают, что стали персонажами ситкома и стараются из него выбраться.
Дата премьеры сериала пока не сообщается. Пилотная серия выйдет эксклюзивно на платформе VK Видео.