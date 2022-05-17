Сериал по сценарию нейросети впервые снимут в России

Первый сериал, созданный по сценарию нейросети, снимут в России. Он будет называться «Сидоровы» и выйдет на СТС, сообщила пресс-служба телеканала.

В нейросеть A.I. TV Script Generator загрузили более 355 тысяч слов и 88 эпизодов из семи ТВ-шоу. В их числе сериалы «Родком», «Воронины», «Дылды», «Восьмидесятые» и «Жена олигарха». Чтобы получить подходящий сценарий для сериала «Сидоровы», потребовалось 20 экспериментов.

#Кинематограф Русские адаптации западных проектов

«Принимая на вход небольшое текстовое вступление, нейросеть может генерировать бесконечное количество отличных друг от друга сценариев за сотые доли секунды», — говорится в сообщении канала СТС.

За разработку нейросети A.I. TV Script Generator в рамках своего дипломного проекта отвечали студенты направления Data Scientist PRO образовательной платформы Skillbox Владимир Ларькин и Вадим Поволоцкий.

Сериал «Сидоровы» расскажет про российскую семью, члены которой осознают, что их жизнь оторвана от реальности. Находясь в своей квартире, они слышат закадровый смех и попадают в анекдотичные ситуации. Вскоре герои понимают, что стали персонажами ситкома и стараются из него выбраться.

Дата премьеры сериала пока не сообщается. Пилотная серия выйдет эксклюзивно на платформе VK Видео.