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«Очаково» выпустил аналоги Coca-Cola, Fanta и Sprite

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Московский комбинат «Очаково» представил новую газировку с названиями CoolCola, Fancy и Street.

Производитель отмечает, что новая линейка представляет собой «классические вкусы любимых прохладительных напитков», которые «прекрасно утоляют жажду и позволяют освежиться».

На сайте комбината указывается, что CoolCola — это напиток с «культовым вкусом колы», Fancy — с натуральным апельсиновым соком и «узнаваемым вкусом фанты», а Street содержит соки лимона, лайма и растительные экстракты.

Coca-Cola в марте 2022 года объявила, что приостановит деятельность в России. В стране работают десять заводов компании — в Москве, Щелково, Истре, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и других городах.

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