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Мошенники стали вымогать деньги под предлогом дефицита наличных

Источник:
«Известия»
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Фото: © Sibnet.ru

Злоумышленники стали эксплуатировать тему санкций против банков для обмана россиян, сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

«Например, в последнее время мошенники звонят людям под видом сотрудников банка и сообщают о дефиците наличных средств, в том числе валюты. Под этим предлогом они предлагают перевести деньги с карты или банковского счета на некий «специальный счет», с которого впоследствии человек якобы сможет беспрепятственно снять средства», — пояснил он «Известиям».

По его словам, для открытия такого «специального счета» злоумышленники запрашивают у гражданина финансовые данные — номер карты, включая трехзначный код на ее обороте, а также подтверждающий SMS-код от банка. Узнав эти сведения, они получают доступ к счету жертвы и переводят его средства на собственные счета.

«Злоумышленники также звонят гражданам и предлагают оформить карты международных платежных систем Visa и Mastercard, по которым якобы можно будет расплачиваться за границей. Мошенники за определенную плату предлагают открыть счет в иностранном банке и оформить виртуальную карту», — добавил Уваров.

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