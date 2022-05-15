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Резко выросло число краж в российских магазинах

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Российский ретейл фиксирует резкий рост числа краж. За три месяца 2022 года в одном магазине в среднем фиксировалось около 130 краж, что на 18% больше, подсчитали эксперты компании NTechLab.

«Как только экономика начинает немного сдавать, учащаются случаи воровства», — сказал РБК управляющий делами группы «Спортмастер» Сергей Агибалов. В его сети чаще всего пытаются похитить продукцию дорогих западных брендов: «видимо, раз уж рисковать, то рисковать по полной».

В продуктовых магазинах товары зачастую похищают сразу с корзинкой, то есть товары просто уносят без оплаты, отмечает NTechLab. Количество таких преступлений увеличилось на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

В топ-5 категорий, которые в феврале-апреле этого года чаще всего привлекали злоумышленников, вошли кондитерские изделия (19% всех краж), колбасы (16%), алкоголь (14%), сыры (13%), кофе и какао (7%).

Средняя сумма украденных товаров составила 1,5 тысячи рублей, что на 25% больше, чем годом ранее.

Трендом стало хищение товаров на кассах самообслуживания. Количество участников подобных махинаций за анализируемый период выросло на 34%, отметили эксперты.

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Экономика #Торговля #Продукты
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Топ комментариев

ponhik78

Ты коммунальщикам тоже самое говоришь когда они тебя за неуплату отключить пытаются?)))

karuto

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urbasik

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VALGOR

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