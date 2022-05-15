Коллективный иммунитет к коронавирусу резко снизился в России

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России снизился до 39,2%, такие данные приводит портал «Стопкоронавирус.рф». Эксперты предсказывают новую волну пандемии.

Уровень коллективного иммунитета населения страны неуклонно снижается последние месяцы. Еще 18 февраля он составлял 59,7%,

К настоящему моменту в России вакцинированы первым компонентом почти 91 миллионов человек. Полная вакцинация проведена 87,1 миллиона раз, отмечается на портале «Стопкоронавирус.рф».

Заболеваемость ковидом в мире после семи недель снижения вновь начала расти. Всего с 7 по 13 мая зарегистрировано около 3,4 миллиона заражений, что примерно на 0,2 миллиона больше, чем за предыдущий аналогичный период, следует из подсчетов ТАСС.

Эксперты заговорили о новой волне пандемии. Глава Минздрава России Михаил Мурашко ранее предупредил о риске появления новых штаммов коронавируса. По его словам, это «только дело времени».