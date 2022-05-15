НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Коллективный иммунитет к коронавирусу резко снизился в России

Источник:
Sibnet.ru
422 4
Фото: © Sibnet.ru

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России снизился до 39,2%, такие данные приводит портал «Стопкоронавирус.рф». Эксперты предсказывают новую волну пандемии.

Уровень коллективного иммунитета населения страны неуклонно снижается последние месяцы. Еще 18 февраля он составлял 59,7%,

К настоящему моменту в России вакцинированы первым компонентом почти 91 миллионов человек. Полная вакцинация проведена 87,1 миллиона раз, отмечается на портале «Стопкоронавирус.рф».

Заболеваемость ковидом в мире после семи недель снижения вновь начала расти. Всего с 7 по 13 мая зарегистрировано около 3,4 миллиона заражений, что примерно на 0,2 миллиона больше, чем за предыдущий аналогичный период, следует из подсчетов ТАСС.

Эксперты заговорили о новой волне пандемии. Глава Минздрава России Михаил Мурашко ранее предупредил о риске появления новых штаммов коронавируса. По его словам, это «только дело времени».

Еще по теме
Невропатолог назвал способ снять головную боль без лекарств
Врач рассказал о вреде шашлыка
Первый случай коронавируса выявили в Северной Корее
Дерматолог дала советы по майскому загару
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Определились первые финалисты Евровидения-2022
Банкам посоветовали использовать западный курс рубля
Новый драйвер AMD резко повысил производительность игр
Песков оценил вероятность введения военного положения
Обсуждение (4)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Пятница, 13-е: откуда взялось зловещее поверье
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Слова как эндорфины: какие комплименты нравятся мужчинам
Все статьи
Мультимедиа
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

ponhik78

Ты коммунальщикам тоже самое говоришь когда они тебя за неуплату отключить пытаются?)))

karuto

Режиссер посветовал выбросить телевизор, по которому его показывали. Молодец.

urbasik

Не хотят Рейх возрожденный терять..Сколько сил и времени на него потрачено.

VALGOR

Как это связано с поставками электроэнергии финнам? Или финны думают раз в НАТО вступают, значит и за...