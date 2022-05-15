Коллективный иммунитет к коронавирусу резко снизился в России

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России снизился до 39,2%, такие данные приводит портал «Стопкоронавирус.рф». Эксперты предсказывают новую волну пандемии.
Уровень коллективного иммунитета населения страны неуклонно снижается последние месяцы. Еще 18 февраля он составлял 59,7%,
К настоящему моменту в России вакцинированы первым компонентом почти 91 миллионов человек. Полная вакцинация проведена 87,1 миллиона раз, отмечается на портале «Стопкоронавирус.рф».
Заболеваемость ковидом в мире после семи недель снижения вновь начала расти. Всего с 7 по 13 мая зарегистрировано около 3,4 миллиона заражений, что примерно на 0,2 миллиона больше, чем за предыдущий аналогичный период, следует из подсчетов ТАСС.
Эксперты заговорили о новой волне пандемии. Глава Минздрава России Михаил Мурашко ранее предупредил о риске появления новых штаммов коронавируса. По его словам, это «только дело времени».
ponhik78Ты коммунальщикам тоже самое говоришь когда они тебя за неуплату отключить пытаются?)))
karutoРежиссер посветовал выбросить телевизор, по которому его показывали. Молодец.
urbasikНе хотят Рейх возрожденный терять..Сколько сил и времени на него потрачено.
VALGORКак это связано с поставками электроэнергии финнам? Или финны думают раз в НАТО вступают, значит и за...