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Финансист посоветовал, что в России делать с оставшимися долларами

Источник:
«Прайм»
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Наличные доллары остаются востребованным ресурсом, сложнее с безналичной валютой — ее лучше временно конвертировать в рубли по пока еще высоким ставкам, сказал генеральный директор УК «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев.

«По сути, экономическая война Запада вернула нас в "валютные 90-е", когда мы жили без банковских карт и счетов, но с наличными долларами и многочисленными обменниками», — приводит «Прайм» слова эксперта.

Но, по его словам, мир пока живет с долларами. Турция и Египет остаются популярными местами отдыха россиян. Параллельный импорт, возможно, возродит «институт» челночной торговли, как это было в 1990-е. Это означает, что наличные доллары остаются востребованными.

«Что касается валютных депозитов и безналичных долларов на счетах, то сейчас будет разумнее управлять этими средствами, временно конвертируя их в рубли и размещая по пока еще высоким ставкам, чтобы получить так называемый процентный арбитраж, а потом снова возвращаться в ту или иную валюту», — посоветовал Лосев.

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ponhik78

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karuto

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