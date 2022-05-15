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Лес загорелся у туристического села на Телецком озере

Источник:
Sibnet.ru
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Пожарные и спасатели локализовали природный пожар на берегу Телецкого озера, действующий в одном километре от туристического села Артыбаш, сообщает МЧС по Республике Алтай.

Пожар площадью два гектара возник в воскресенье, в тушении задействованы 159 человек и 27 единиц техники. Для тушения из Абакана прибыл вертолёт Красноярского авиационного спасательного центра МЧС России с применением водосливного устройства.

Уточняется, что возгорание локализовали в 14.05 по местному времени, остановив распространение огня. Угрозы жилым домам нет, эвакуация жителей не проводится. На месте проводятся работы по созданию противопожарного разрыва – просеки протяженностью около одного километра. В этих работах задействованы местные жители.

Как напоминают региональные власти, 13 мая на совещании по вопросам прохождения пожароопасного сезона глава республики Олег Хорохордин призвал ликвидировать природные пожары в первые сутки после обнаружения.

«Все природные пожары этого года связаны с человеческим фактором и неосторожным обращением с огнем. Призываю всех жителей и гостей региона соблюдать меры пожарной безопасности и помнить, что в регионе действует особый противопожарный режим, за нарушение которого предусмотрена административная и уголовная ответственность», – отмечал глава.

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