Tesla превратили в электрический танк. ВИДЕО

Немецкие энтузиасты с YouTube-канала The Real Life Guys превратили автомобиль Tesla в электрический танк.

Работы заняли три недели, пишет портал Electrek. Основная часть времени ушла на создание огромных гусениц, каждая из которых весит 1,3 тонны. При этом общий вес электрического танка составил 6 тонн.

В результате самодельный танк получил уникальные вездеходные возможности — он способен преодолевать любое бездорожье благодаря 80-сантиметровому дорожному просвету и широким гусеницам.

Кроме этого, получивший название Tesla Model T автомобиль оснастили мощной лебедкой, способной вытянуть транспортное средство, если оно застрянет.