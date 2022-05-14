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Tesla превратили в электрический танк. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Немецкие энтузиасты с YouTube-канала The Real Life Guys превратили автомобиль Tesla в электрический танк.

Работы заняли три недели, пишет портал Electrek. Основная часть времени ушла на создание огромных гусениц, каждая из которых весит 1,3 тонны. При этом общий вес электрического танка составил 6 тонн.

В результате самодельный танк получил уникальные вездеходные возможности — он способен преодолевать любое бездорожье благодаря 80-сантиметровому дорожному просвету и широким гусеницам.

Кроме этого, получивший название Tesla Model T автомобиль оснастили мощной лебедкой, способной вытянуть транспортное средство, если оно застрянет.

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Топ комментариев

Alhazred

1242-пили бы эстонское1480-пили бы кумыс1618-пили бы сливовицу1812-пили бы французское1877-пили бы ракию1918-пили...

Asd10

С японца спрос не велик по скудоумию его, но заметь, 69й,что кроме вас никто здесь на костях плясок не...

Alhazred

Ну ты то естественно про Прохоровку ни разу не соврал))) Все перемогу насасываешь. Давай-давай)))

Asd10

После чего стали выпускать Т34-85. И че? А мзды вы получили по полной.