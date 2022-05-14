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Россия перестала снабжать Финляндию электроэнергией

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Компания RAO Nordic Oy, которая является дочерней структурой российской генерирующей компании «Интер РАО», перестала поставлять электроэнергию в Финляндию.

Поставки прекратились в полночь 14 мая, как было объявлено российской стороной ранее. RAO Nordic Oy объяснили решение неоплатой поставленной электроэнергии, передает агентство France-Presse.

Отмечается, что поставки из России удовлетворяли запросы Финляндии в электроэнергии на 10%. Нехватку скомпенсируют за счет поставок из Швеции, а также увеличения собственного производства.

Ожидается, что Финляндия уже в 2023 году сможет полностью самостоятельно обеспечивать себя электроэнергией.

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Экономика #Недра и ТЭК
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