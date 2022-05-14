Дженсен Эклс внезапно появился в малоизвестном сериале

Фанатов «Сверхъестественного» ошарашила новость о появлении их любимца Дженсена Эклса в финале второго сезона малоизвестного сериала «Бескрайнее небо» в роли нового временного шерифа Бо Арлена. Персонаж завялен и на весь третий сезон.

Сериал рассказывает о частном детективе и бывшем копе, которые разыскивают двух сестер, похищенных на изолированном шоссе Монтаны. В ходе расследования герои узнают, что это не единственное похищение. Им надо как можно скорее отыскать серийного убийцу, чтобы прекратить череду смертей. В финале второго сезона герой Эклса временно заменяет выбывшего из строя шерифа, сообщает Deadline Hollywood.

Персонажа Дженсена описывают как «уверенного в себе и очаровательного старого доброго мальчика из Техаса, который вступает в должность временного шерифа в качестве одолжения своему сыну».

Поклонники узнали о новом проекте актера совершенно внезапно – из трейлера финального сезона к сериалу, где появляется его персонаж. Ранее о его роли в проекте нигде не заявлялось.

После завершения «Сверхъестественного», в котором Эклс 15 лет играл Дина Винчестера, он успел сняться в третьем сезоне «Пацанов», сыграв супергероя Солдатика. Затем он приступил к съемкам в фильме Алека Болдуина «Раст», где должен был сыграть маршала США Вуда Хелма. Однако после инцидента с выстрелом из огнестрельного оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами, после которого погибла оператор и был ранен режиссер, работу на фильмом остановили.

В этом году Эклс режиссировал 14-й эпизод второго сезона «Уокера», где его экранный брат Джаред Падалеки играет главную роль, он же продюсирует шоу. В этом эпизоде Эклс даже попал в кадр – он сыграл вместо одного из актеров, правда его лицо в момент появления на экране остается в тени. Но поклонники все равно узнали любимца. От более существенной роли в «Уокере» он отказался.

Также актер сейчас занимается разработкой приквела про родителей Винчестеров – Мэри и Джона, телеканал CW уже одобрил пилотный эпизод и заказал производство полноценного сезона. Сам Эклз появится там в качестве закадрового голоса – рассказчика.

После появления Дженсена в новом, не очень популярном шоу, поклонники расстроились из-за того, что это – вновь не общий проект с Падалеки.

«Дженсен всегда так хотел сыграть шерифа, с «Растом» не удалось, ну так Джей очень давно зовет его присоединиться к «Уокеру», но у него постоянно находятся отговорки», – переживают фанаты.

Другая часть поклонников предполагает, что актеры опасаются неизбежного сравнения их новых образов с Винчестерами, если вновь будут работать в одной картине.