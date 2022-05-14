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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Шольц назвал условие для снятия санкций с России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Единственной возможностью снятия санкций с России является мирное соглашение Москвы и Киева, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

«В какой-то момент Россия должна понять, что единственная правдоподобная возможность того, что санкции в конечном итоге будут отменены, — это соглашение с Украиной, а это не может быть продиктованный мир», — цитирует политика ТАСС.

По словам политика, настоящий мир между Россией и Украиной возможен только при условии, что обе страны придут к взаимопониманию. Он подчеркнул, что Германия не приемлет мир, «навязанный Украине» на условиях Москвы.

В настоящее время Германия оказывает Украине военную и финансовую помощь. Кроме этого, Берлин ввел в отношении России несколько пакетов санкций.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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