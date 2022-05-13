Россия выступила против вступления Украины в Евросоюз

Позиция России по вступлению Украины в Евросоюз изменилась, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«На тот момент (на момент переговоров в Стамбуле. — Прим. ред.) мы не очень беспокоились по поводу Евросоюза. Но ситуация изменилась после заявления господина Борреля о том, что "эта война должна быть выиграна на поле боя"», — цитирует РИА Новости Полянского.

По его словам, позиция Москвы по поводу вступления Украины в Евросоюз теперь «более похожа на позицию относительно вступления Украины НАТО». Дипломат подчеркнул, что ЕС является лидером по поставкам вооружений Киеву и в этом смысле Москва не видит большой разницы между ЕС и НАТО.

«На данном этапе я, откровенно говоря, не вижу каких-либо возможностей для дипломатического урегулирования, учитывая позицию Украины и попытки распалить этот конфликт со стороны западных стран. Я должен признать, что сейчас нет возможностей для дипломатии», — подчеркнул Полянский.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».