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Военная операция на Украине
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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Россия выступила против вступления Украины в Евросоюз

Источник:
РИА Новости
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Позиция России по вступлению Украины в Евросоюз изменилась, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«На тот момент (на момент переговоров в Стамбуле. — Прим. ред.) мы не очень беспокоились по поводу Евросоюза. Но ситуация изменилась после заявления господина Борреля о том, что "эта война должна быть выиграна на поле боя"», — цитирует РИА Новости Полянского.

По его словам, позиция Москвы по поводу вступления Украины в Евросоюз теперь «более похожа на позицию относительно вступления Украины НАТО». Дипломат подчеркнул, что ЕС является лидером по поставкам вооружений Киеву и в этом смысле Москва не видит большой разницы между ЕС и НАТО.

«На данном этапе я, откровенно говоря, не вижу каких-либо возможностей для дипломатического урегулирования, учитывая позицию Украины и попытки распалить этот конфликт со стороны западных стран. Я должен признать, что сейчас нет возможностей для дипломатии», — подчеркнул Полянский.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

Asd10

Наверное для ознакомления интересующися. Не все же как ты на себе зациклены...

_ASUS__

69-у только не рассказывайте ... а то он и так насливался за неделю последнюю напозорился бедолага да...

urbasik

Теперь пора брать оплату технологиями и заводами с полным циклом на нашей территории.

Удавиков

на зло нам не стали сами себе отмораживать уши