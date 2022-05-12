Госдолг Японии впервые превысил квадриллион иен

Долгосрочный госдолг Японии впервые в истории превысил квадриллион иен, следует из опубликованных данных Министерства финансов страны. Он более чем в 2,6 раза превышает размер ВВП Японии.

Если перевести японский госдолг в американскую валюту, то получится 7,7 триллиона долларов. Показатель бьет рекорды 18-й год подряд. По сравнению с прошлым годом госдолг увеличился на 44 триллиона иен, передает Kyodo News.

За последние 20 лет показатель удвоился, в 2002 году он впервые достиг 500 триллионов иен. Сейчас на каждого японца приходится по 9,66 миллиона иен госдолга — это более 74 тысяч долларов.

В настоящее время госдолг Японии складывается из общей суммы государственных облигаций, краткосрочных правительственных ценных бумаг и временных заимствований.