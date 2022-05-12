НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Госдолг Японии впервые превысил квадриллион иен

Источник:
Sibnet.ru
387 8
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Долгосрочный госдолг Японии впервые в истории превысил квадриллион иен, следует из опубликованных данных Министерства финансов страны. Он более чем в 2,6 раза превышает размер ВВП Японии.

Если перевести японский госдолг в американскую валюту, то получится 7,7 триллиона долларов. Показатель бьет рекорды 18-й год подряд. По сравнению с прошлым годом госдолг увеличился на 44 триллиона иен, передает Kyodo News.

За последние 20 лет показатель удвоился, в 2002 году он впервые достиг 500 триллионов иен. Сейчас на каждого японца приходится по 9,66 миллиона иен госдолга — это более 74 тысяч долларов.

В настоящее время госдолг Японии складывается из общей суммы государственных облигаций, краткосрочных правительственных ценных бумаг и временных заимствований.

Еще по теме
Путин предрек глобальный экономический кризис
Курс доллара упал до 65 рублей
Одноразовые виртуальные банковские карты появятся в Google Chrome
Набиуллина объяснила планомерное снижение ключевой ставки
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Великобритания ударила по российскому экспорту
Новосибирского депутата арестовали за «Бессмертный полк»
Экономист дал совет россиянам с долларами
НАТО приготовило план по «военному окружению» России и Китая
Обсуждение (8)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Слова как эндорфины: какие комплименты нравятся мужчинам
Опасные находки: почему нельзя поднимать ножи, кресты и кольца
Все статьи
Мультимедиа
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Uynachalnica

Какое такое военное положение при спецоперации?

Asd10

Зелёнкой облить польского посла.

_ASUS__

69-у только не рассказывайте ... а то он и так насливался за неделю последнюю напозорился бедолага да...

_ASUS__

тем не менее передают некоторые данные для убийства граждан рф преступному режиму который сами же привели...