Сериал «Ваша честь»: судья преступает черту

Сериал «Ваша честь» с Олегом Меньшиковым расскажет о судье, которому придется нарушить закон ради благополучия сына. Премьера состоится на Первом канале 16 мая.

Главный герой Михаил Романов (Олег Меньшиков) — принципиальный и неподкупный судья из приморского города. Однажды он узнает, что его несовершеннолетний сын Антон сбил на взятой без спросу машине мотоциклиста и скрылся с места происшествия.

Романов без колебаний решает отвезти сына в полицию, чтобы молодой человек признался и понес заслуженное наказание. Но вскоре выясняется, что сбитый мотоциклист — Даниил Разин, сын одного из самых опасных криминальных авторитетов города.

Именно Романов отправил влиятельного преступника за решетку год назад. Судья понимает, что чистосердечное признание в аварии приведет к гибели сына.

О сериале

«Любовь родителей чиста и безгранична. Но когда стирается грань между справедливостью и беззаконием — можно ли это оправдать своей любовью? Что важнее: профессиональная честь или родительский долг? Простительно ли зло во имя блага?», — охарактеризовал проект режиссер Константин Статский.

Кроме Меньшикова, в сериале снялись Алексей Серебряков (Разин), Владислав Миллер (Антон Романов), Ольга Тумайкина (Полякова), Дарья Урсуляк (Дина Минаева), Даниил Воробьев (Кирилл), Ростислав Бершауэр (Олег Краснов), Виктория Полторак (Нора), Игорь Черневич (Шмелев), Гио Пика (Харман), Евдокия Германова (Варвара Ильинична), Сослан Фидаров (Бородин), Хасбулат Татаров (Эрик), Игорь Черневич (Шмелев), Павел Ворожцов (Зимин).

Оценки критиков

Сериал в целом получил положительные оценки российских кинокритиков. Они отметили хорошую актерскую игру, интересный сюжет, понятную логику поступков героев.

«Заслуга авторов сериала в том, что весь этот сумасшедший клубок интриг выглядит совершенно логично, распутывается последовательно, с каждым новым поворотом превращая жизни людей на экране во все больший ад», — цитирует пресс-служба Первого канала критика Ефима Гугнина.

Рецензенты также отметили хорошо прописанных персонажей сериала. По их мнению, они развиваются с каждой серией, меняются на глазах у зрителей и не забывают удивлять.