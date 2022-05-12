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Германия начала платить за российский газ рублями

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром нефть»

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Германия уже оплатила поставки российского газа по предложенной Россией схеме

«Никто так и не сказал, нарушают ли рублевые платежи санкции, это такая серая зона. Крупнейший импортер газа — Германия — уже заплатила в рублях, и большинство импортеров открыли счета в рублях», — приводит РИА Новости слова Драги.

В начале мая итальянский премьер заявлял, что Рим последует указаниям Европейской комиссии в вопросе оплаты поставок топлива и ожидает юридических объяснений от Брюсселя.

Немецкий канцлер Олаф Шольф ранее заявлял, что Германия продолжит платить согласно заключенным контрактам — в евро. «Если вы сделаете это, заплатите в рублях, вы нарушите санкции, вы обойдете санкции, которые мы ввели против России», — пояснила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

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