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Отсутствие России на «Евровидении» назвали сумасшествием

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Mark Nakoykher / CC BY-SA 4.0

Первая участница «Евровидения» от России певица Юдифь (Мария Кац) раскритиковала организаторов конкурса за отстранение артистов из России и Белоруссии.

«Видеть, как относятся к людям культуры только на основании географического признака, — мне кажется, это совсем сумасшествие. Одуматься нужно всем», — сказала Юдифь в интервью «Газете.Ru».

По словам артистки, ей не о чем разговаривать со стороной, которая накладывает санкции на искусство. Юдифь уточнила, что не собирается смотреть трансляцию «Евровидения-2022», которое состоится в итальянском Турине 10-14 мая.

«Тот факт, что Анне Нетребко и другим музыкантам с русскими корнями сейчас не дают выступать, — это безобразие. Они претерпевают такую травлю! Быть с этим солидарной я не могу», — заявила певица.

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