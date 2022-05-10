Отсутствие России на «Евровидении» назвали сумасшествием

Первая участница «Евровидения» от России певица Юдифь (Мария Кац) раскритиковала организаторов конкурса за отстранение артистов из России и Белоруссии.

«Видеть, как относятся к людям культуры только на основании географического признака, — мне кажется, это совсем сумасшествие. Одуматься нужно всем», — сказала Юдифь в интервью «Газете.Ru».

По словам артистки, ей не о чем разговаривать со стороной, которая накладывает санкции на искусство. Юдифь уточнила, что не собирается смотреть трансляцию «Евровидения-2022», которое состоится в итальянском Турине 10-14 мая.

«Тот факт, что Анне Нетребко и другим музыкантам с русскими корнями сейчас не дают выступать, — это безобразие. Они претерпевают такую травлю! Быть с этим солидарной я не могу», — заявила певица.