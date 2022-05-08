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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин поздравил ЛНР и ДНР словами «победа будет за нами»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба президента России

Президент Владимир Путин направил поздравительные телеграммы лидерам большинства стран бывшего СССР и «народам Грузии и Украины» к годовщине Дня Победы, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

«Сегодня общий долг — не допустить возрождения нацизма, принесшего столько страданий людям разных стран. Необходимо сохранять и передавать потомкам правду о событиях военных лет, общие духовные ценности и традиции братской дружбы», — сказано в телеграммах Путина.

Телеграммы получили и лидеры Абхазии, Южной Осетии, ДНР и ЛНР. В обращении к главам республик Донбасса президент сравнил военную операцию на Украине с Великой Отечественной войной, отметив, что «наши военнослужащие, как и их предки, плечом к плечу сражаются за освобождение родной земли от нацистской скверны».

Российский президент выразил уверенность, что, «как и в 1945 году, победа будет за нами».

Обращения от Путина получили лидеры Казахстана, Абхазии, Туркменистана, Узбекистана, Армении, Таджикистана, Азербайджана, Молдавии, Киргизии, Южной Осетии, а также Донецкой и Луганской народных республик.

В адресованных ветеранам и украинским гражданам посланиях Путин призвал не допустить «реванша идейных наследников» проигравшей стороны в Великой Отечественной войне.

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