СДЭК запустит платформу для покупок товаров из-за рубежа

Международный оператор курьерской доставки СДЭК запускает собственную платформу для покупок товаров зарубежных брендов, в том числе не представленных на данный момент в России, сообщает компания.

«CDEK запускает новый сервис для заказов товаров из-за рубежа. Новая e-comm платформа CDEK.Shopping позволит покупать товары зарубежных брендов по ценам ниже российских, а также те, которые не представлены в нашей стране. iHerb, Hugo Boss, Apple, Dyson и многое другое - доступно 24/7 в режиме онлайн», — говорится в сообщении.

В компании отмечают, что после оформления заказа логистические, бюрократические и таможенные вопросы сервис берет на себя.

СДЭК — международный оператор курьерской доставки. Компания, по собственной оценке, занимает около 6% от общей доли российского рынка отправлений в сегменте b2c. СДЭК работает в 26 странах.