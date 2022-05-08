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СДЭК запустит платформу для покупок товаров из-за рубежа

Источник:
ТАСС
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Фото: User:Gone Postal / CC SA 1.0

Международный оператор курьерской доставки СДЭК запускает собственную платформу для покупок товаров зарубежных брендов, в том числе не представленных на данный момент в России, сообщает компания.

«CDEK запускает новый сервис для заказов товаров из-за рубежа. Новая e-comm платформа CDEK.Shopping позволит покупать товары зарубежных брендов по ценам ниже российских, а также те, которые не представлены в нашей стране. iHerb, Hugo Boss, Apple, Dyson и многое другое - доступно 24/7 в режиме онлайн», — говорится в сообщении.

В компании отмечают, что после оформления заказа логистические, бюрократические и таможенные вопросы сервис берет на себя.

СДЭК — международный оператор курьерской доставки. Компания, по собственной оценке, занимает около 6% от общей доли российского рынка отправлений в сегменте b2c. СДЭК работает в 26 странах.

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Экономика #Торговля
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Топ комментариев

Alhazred

Отлично поживает. Можешь найти его фото вчерашние в гавани Севастополя )))

Alhazred

Кто именно? Ты толком можешь изъясняться?

Alhazred

Ну дай ссылочку на эти снимки)))

Alhazred

Какие факты? Те что ты в горячечном бреду с укропабликов тут постишь?)))