Британца и гражданку Белоруссии задержали на Байконуре

Гражданин Великобритании и гражданка Белоруссии задержаны на космодроме Байконур в районе стартовой площадки 112, комплекс «Буран», сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«С космического центра "Южный" (Байконур) поступил доклад о задержании в районе стартовой площадки 112 (принадлежащий казахстанцам комплекс "Буран") гражданина Великобритании Рич Бенджамина и гражданки Белоруссии Зелупы Алины. Оба находятся в УВД г. Байконур», — написал Рогозин в своем телеграм-канале.

По его словам, сейчас идут следственные действия. Следователи установят, в каких отношениях находились задержанные и какие противоправные действия намеревались совершить.

Западные СМИ пищут, что речь идет о видеоблогере Бенджамине Риче, который ведет на YouTube канал о путешествиях под названием Bald and Bankrupt («Лысый и обанкротившийся»). Последняя видеозапись в этом блоге опубликована 13 дней назад и посвящена поездке в Сирию.