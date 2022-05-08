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Британца и гражданку Белоруссии задержали на Байконуре

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Ninara from Helsinki, Finland / CC BY 2.0

Гражданин Великобритании и гражданка Белоруссии задержаны на космодроме Байконур в районе стартовой площадки 112, комплекс «Буран», сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«С космического центра "Южный" (Байконур) поступил доклад о задержании в районе стартовой площадки 112 (принадлежащий казахстанцам комплекс "Буран") гражданина Великобритании Рич Бенджамина и гражданки Белоруссии Зелупы Алины. Оба находятся в УВД г. Байконур», — написал Рогозин в своем телеграм-канале.

По его словам, сейчас идут следственные действия. Следователи установят, в каких отношениях находились задержанные и какие противоправные действия намеревались совершить.

Западные СМИ пищут, что речь идет о видеоблогере Бенджамине Риче, который ведет на YouTube канал о путешествиях под названием Bald and Bankrupt («Лысый и обанкротившийся»). Последняя видеозапись в этом блоге опубликована 13 дней назад и посвящена поездке в Сирию.

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ЧП #Происшествия
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Топ комментариев

Alhazred

Отлично поживает. Можешь найти его фото вчерашние в гавани Севастополя )))

Alhazred

Кто именно? Ты толком можешь изъясняться?

Alhazred

Ну дай ссылочку на эти снимки)))

Alhazred

Какие факты? Те что ты в горячечном бреду с укропабликов тут постишь?)))