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Lenovo и Xiaomi «молча» свернули бизнес в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Xiaomi

Китайские технологические компании без публичных объявлений сворачивают присутствие на российском рынке. В списке таких производителей — Lenovo и Xiaomi.

Такое поведение эксперты связывают с введенными против России западными санкциями, пишет издание The Wall Street Journal. Например, производители процессоров требуют от китайских партнеров следить за тем, чтобы их полупроводники не использовались в продукции, которая потом направится в Россию.

В марте экспорт технологической продукции из Китая в Россию резко снизился. Например, поставки ноутбуков сократились в сравнении с февралем более чем на 40%, смартфонов — почти на две трети, а базовых станций для операторов — на 98%.

США ранее пригрозили, что китайским компаниям, которые не следуют требованиям санкций против России, могут закрыть доступ к американским комплектующим, а также программному обеспечению.

При этом китайский бизнес избегает публичных заявлений о сокращении поставок России или уходе с российского рынка, поскольку официальный Пекин выступает против санкций Запада в отношении Москвы.

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Экономика #Торговля #Компьютеры #Смартфоны
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Топ комментариев

Очаков

А Шойгу обязательно приедет, не сомневайтесь. Главное - дождитесь, быстро с Киева не убегайте.

Очаков

Хотят Куев в жертву принести.

D762

Ну а у украины - то, один "боевой" генерал уж точно есть! Это тот, что на карачках, американскому экс...

Е. Рудаков

🤣🤣🤣🤣🤣 вам мало тех кто уже пришли? 🤣