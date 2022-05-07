Lenovo и Xiaomi «молча» свернули бизнес в России

Китайские технологические компании без публичных объявлений сворачивают присутствие на российском рынке. В списке таких производителей — Lenovo и Xiaomi.

Такое поведение эксперты связывают с введенными против России западными санкциями, пишет издание The Wall Street Journal. Например, производители процессоров требуют от китайских партнеров следить за тем, чтобы их полупроводники не использовались в продукции, которая потом направится в Россию.

В марте экспорт технологической продукции из Китая в Россию резко снизился. Например, поставки ноутбуков сократились в сравнении с февралем более чем на 40%, смартфонов — почти на две трети, а базовых станций для операторов — на 98%.

США ранее пригрозили, что китайским компаниям, которые не следуют требованиям санкций против России, могут закрыть доступ к американским комплектующим, а также программному обеспечению.

При этом китайский бизнес избегает публичных заявлений о сокращении поставок России или уходе с российского рынка, поскольку официальный Пекин выступает против санкций Запада в отношении Москвы.